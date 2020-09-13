У Малі домовилися про створення перехідного уряду

Через три тижні після військового путчу в Малі учасники багатоденних консультацій домовилися про формування перехідного уряду цієї африканської країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Перехідний уряд, до складу якого ввійдуть 25 осіб, діятиме протягом наступних 18 місяців.

Крім цього, передбачено формування перехідної ради зі 121 особи - цей орган буде складатися з представників різних громадських груп країни.

Зазначається, що відповідно до домовленостей, глава перехідного уряду і його заступник будуть обрані спеціальною комісією. Її формуванням займеться раніше створений путчистами Національний комітет порятунку народу.

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Згідно з домовленостями, ні тимчасовий глава держави, ані його заступник після закінчення перехідного періоду не зможуть бути обрані на державні посади.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня під тиском повсталих військових президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта пішов у відставку, розпустивши уряд і парламент.

Деякий час путчисти утримували його під вартою на території своєї бази, а потім відпустили додому.