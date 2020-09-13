У Росії оголосили конкурс: яким може бути Мавзолей без Леніна

Спілка архітекторів Росії оголосила конкурс, який має визначити найкращий варіант експлуатації Мавзолею на Красній площі на випадок, якщо тіло Володимира Леніна буде поховано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Комерсантъ".

Організатори конкурсу зазначають, те, що тіло Леніна в "самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого", суперечить сучасним уявленням про вічну пам'ять, "є порушенням російської православної традиції, а також волі самого вождя".

У Спілці архітекторів Росії вважають за доцільне зробити Мавзолей філією Державного музею архітектури ім. Щусєва та розташувати там експозицію про історію проєктування всіх версій будівлі - фанерної, дерев'яної та гранітної.

Утім, як зазначається, інші ідеї використання Мавзолею "не лише допускаються, а й вітаються".

Реєстрація учасників конкурсу триватиме до 19 жовтня, оголошення результатів заплановано на 13 листопада поточного року.

До складу журі організатори запросили лідера КПРФ Геннадія Зюганова. Але він заявив, що не хоче коментувати "всякі провокаційні ініціативи", і назвав висунення таких ідей "неповагою до історії".

Як відомо, перший Мавзолей Леніна – ще дерев'яний – побудували в січні 1924 року, одразу після смерті вождя. А гранітний звели у жовтні 1930-го. У 1953-1961 рр. там також містився саркофаг з тілом Сталіна.