Американська компанія надала владі Білорусі обладнання для фільтрування інтернету - Bloomberg

Американська компанія надала владі Білорусі обладнання для фільтрування інтернету - Bloomberg

Укрінформ
Агенція Bloomberg заявляє, що має запис телефонної розмови керівництва американської компанії Sandvine, де визнається, що компанія постачала у Білорусь технологію, що фільтрує інтернет-трафік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Наприкінці серпня Bloomberg повідомляв, що саме завдяки обладнанню Sandvine 9 серпня в Білорусі були штучно створені проблеми з Інтернетом.

Під час розмови керівництво компанії запевняє, що не порушувало санкції США проти Білорусі. Також співрозмовники дійшли висновку, що Інтернет та доступ до певних матеріалів на вебсайтах "не є частиною прав людини".

Згідно з записами, на які посилається Bloomberg, компанія планує тримати все в таємниці та попереджає про звільнення за поширення цієї інформації.

Згідно з даними агенції, це обладнання дозволило білоруському Національному центру обміну трафіком включити до чорного списку близько 150 мільйонів URL-адрес вебсайтів.

Читайте також: Санкції потрібні не лише проти режиму Лукашенка, а й проти Кремля – опозиціонер

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Читайте також: У Мінську - знову проблеми з інтернетом

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-