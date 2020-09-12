Американська компанія надала владі Білорусі обладнання для фільтрування інтернету - Bloomberg

Агенція Bloomberg заявляє, що має запис телефонної розмови керівництва американської компанії Sandvine, де визнається, що компанія постачала у Білорусь технологію, що фільтрує інтернет-трафік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Наприкінці серпня Bloomberg повідомляв, що саме завдяки обладнанню Sandvine 9 серпня в Білорусі були штучно створені проблеми з Інтернетом.

Під час розмови керівництво компанії запевняє, що не порушувало санкції США проти Білорусі. Також співрозмовники дійшли висновку, що Інтернет та доступ до певних матеріалів на вебсайтах "не є частиною прав людини".

Згідно з записами, на які посилається Bloomberg, компанія планує тримати все в таємниці та попереджає про звільнення за поширення цієї інформації.

Згідно з даними агенції, це обладнання дозволило білоруському Національному центру обміну трафіком включити до чорного списку близько 150 мільйонів URL-адрес вебсайтів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.