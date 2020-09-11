Сестра Колесникової: Марія в доброму гуморі, до СІЗО їй передали особисті речі

Член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова, яку утримують у мінському СІЗО, перебуває у доброму гуморі, їй передали особисті речі.

Про це розповіла її сестра Тетяна Хомич під час відеовключення в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз Марія перебуває в СІЗО №1 в Мінську, я спілкуюся з адвокатом. Я знаю, що Маша в доброму гуморі, жартує, вона бадьора... Вийшло передати їй особисті речі, тому що три дні після того, як її викрали в чому була, в неї не було можливості їх отримати ", - сказала Хомич.

Вона додала, що Колесникова подала клопотання про проведення експертизи у звязку із синцями на її руках, які, ймовірно, з'явилися через те, що її силоміць заштовхували в авто.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колесникової в центрі Мінська.

У ніч проти 8 вересня стало відомо, що Колесникова відмовилася виїжджати з Білорусі. При спробі видворення в Україну вона порвала свій паспорт, що унеможливило в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники її затримали.

9 вересня Колесникову заарештували, вона перебуває в СІЗО № 1 у Мінську в статусі підозрюваної у кримінальній справі про "заклики до захоплення державної влади".

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