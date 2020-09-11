У штаб-квартирі НАТО вшанували пам’ять жертв трагедії 9/11

У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі вшанували пам’ять загиблих унаслідок терористичної атаки проти США 11 вересня 2001 року.

Захід відбувся неподалік від входу до головного офісу НАТО, поблизу пам’ятної стели у вигляді покручених вибухом металевих конструкцій зруйнованого нью-йоркського Всесвітнього торгового центру.

Пряма трансляція велася у Твіттері, передає кореспондент Укрінформу.

«19 років тому, 11 вересня 2001 року, низка жахливих подій змінила все для всіх нас – для людей, для держав та для союзників. Ми згадуємо про це кожного дня, коли заходимо до штаб-квартири Альянсу, тому що у світі все ще є вороги, які не зупиняються ні перед чим, щоб атакувати наш спосіб життя та наші цінності», - зауважила під час церемонії посол США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що всі союзники солідарні з народом США та пам'ятають близько 3000 чоловіків і жінок, які загинули під час терористичних атак на Нью-Йорк і Вашингтон.

«Вже за кілька годин після атаки ми вперше в історії НАТО активували Статтю 5 нашого основоположного Договору щодо колективної оборони. Напад був здійснений на американській землі, але він завдав удару по всіх нас. Ми тоді встали поряд з нашими американськими союзниками і разом дали відповідь тероризму», - сказав керівник Альянсу.

Він нагадав, що НАТО розпочало операцію в Афганістані, щоб ця країна ніколи більше не перетворювалася не безпечне сховище для терористів, - саме на це спрямовані зусилля союзників по Альянсу та країн-партнерів, а також сил безпеки та народу Афганістану. Зараз, за його словами, країна наблизилася до дуже важливого етапу мирних переговорів, який покликані покласти край насильству в країні.

“Ці переговори не є гарантією для тривалого миру, але вони є історичною можливістю, якою ми маємо скористатися... Ці переговори мають зберегти досягнення двох минулих десятиліть - для захисту жінок і дітей, для верховенства права і свободи, для спільної безпеки», - наголосив Столтенберг.

Під час церемонії у Брюссельській штаб-квартирі НАТО були приспущені державні прапори союзників. О 14.46 - час, коли перший керований терористами літак врізався у північну вежу ВТЦ у Нью-Йорку, - було оголошено хвилину мовчання.

Подібні церемонії у п’ятницю одночасно відбулися в Оперативному командуванні НАТО в бельгійському Монсі та у Командуванні НАТО з трансформації у Норфолку, США.

Як повідомлялося, 11 вересня 2001 року у США терористи-смертники захопили пасажирські літаки та спрямували їх у дві вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку. Ще один напад був скоєний на будівлю Пентагону. Внаслідок атаки загинули 2996 людей, понад 6000 осіб дістали поранення.