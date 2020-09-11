Україна вшановує пам'ять жертв наймасштабнішого теракту в історії людства

Україна вшановує пам'ять жертв наймасштабнішого в історії людства терористичного акту, що стався у США 11 вересня 2001 року.

Про це, як повідомляє Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський написав у Твіттері.

«11 вересня - трагічна дата в історії США, та й взагалі всього світу. У всьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров'я людей. Сьогодні Україна вшановує пам'ять разом із США», - написав Президент України, зазначивши твіт хештегом NeverForget (Ніколи не забудемо - англ.)

Як повідомлялося, теракт 11 вересня 2001 року у США - серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні. Безпрецедентні теракти, які назавжди змінили Америку, скоїли 19 молодих арабів, виконуючи накази ісламістів, які базувалися в Афганістані.

11 вересня о 8:46 ранку перший літак врізався в північну башту Всесвітнього торговельного центру в Нижньому Манхеттені. Через 17 хвилин другий літак врізався в Південну вежу. Менш як за 90 хвилин, вежі-близнюки, в яких щодня працювали до 50 тис. осіб впали. О 9:37 третій авіалайнер врізався в західний фасад Пентагону. О 10:03 четвертий літак впав на поле на півдні Пенсильванії. Він прямував у Капітолій або в Білий дім, але завдяки сміливості пасажирів, які вже знали про те, що Америка зазнала нападів, задуму терористів не судилося збутися.

У Всесвітньому торговельному центрі загинуло більш як 2600 осіб; 125 загинули в Пентагоні; 256 людей загинули в усіх чотирьох літаках. Серед загиблих - громадяни США і ще 91 держави, в тому числі й України.