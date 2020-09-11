Алексієвич закликає ООН направити місію до Білорусі

Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич закликала Генеральну асамблею ООН направити до Білорусі місію спостерігачів, щоб свідчити про зловживання стосовно журналістів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интефакс-Запад.

"Закликаємо Генеральну асамблею ООН направити (в Білорусь - ред.) місію спостерігачів для того, щоб свідчити про зловживання стосовно журналістів", - йдеться у зверненні, до якого також доєдналися голова Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і генеральний секретар організації "Репортери без кордонів" (РБК) Крістоф Делуар.

Алексієвич, Бастунець і Делуар також закликали Організацію з безпеки й співробітництва в Європі включити свободу друку як пріоритет у свою пропозицію про посередництво у врегулюванні кризи.

"Ми закликаємо країни СНД обумовити головування Білорусі в цій організації, яке визначене на 2021 рік, припиненням насильства щодо ЗМІ", - йдеться у зверненні.

Наголошується, що в кінці серпня Міністерство закордонних справ Білорусі позбавило акредитації 17 журналістів іноземних ЗМІ, які працюють в Білорусі. Шестеро журналістів, затриманих на початку вересня в Мінську під час висвітлення несанкціонованої акції протесту, були визнані винними в участі в ній і засуджені до арешту на три доби кожний.

Як повідомляв Укрінформ, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати й водомети. За наказом влади був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ.

Євросоюз не визнав результати цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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