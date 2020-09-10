Мін'юст Білорусі пригрозив відповідальністю фондам з підтримки протестувальників

Міністерство юстиції Білорусі пригрозило адміністративною відповідальністю організаторам та учасникам незареєстрованих фондів, які збирають фіндопомогу на підтримку протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті відомства.

У Мін'юсті зазначають, що діяльність подібних фондів знаходиться поза рамками правового поля, у зв'язку з чим відсутні дієві механізми прозорості й контролю руху грошових коштів, які надходять в їх розпорядження, що, крім іншого, може сприяти незаконному збагаченню осіб, які мають безпосереднє відношення до збору і розподілу цих коштів.

У відомстві додали, що відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь фонди повинні мати державну реєстрацію, а організація діяльності або участь в діяльності фонду, який не пройшов у встановленому порядку державну реєстрацію, є незаконними і тягнуть за собою відповідальність відповідно до статті 23.88 Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення.

Міністерство юстиції також звертає увагу, що фонди, які здійснюють збір фінансових коштів з зазначеною метою, не зареєстровані в Республіці Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.

Фото: TUT.by