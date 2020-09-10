Кількість смертей від COVID-19 у Бразилії подвоїлася за добу

Упродовж останніх 24 годин у Бразилії було виявлено 35 816 нових випадків інфікування COVID-19 та 1075 смертей від недуги, що вдвічі більше, ніж за день до того.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на оприлюднені урядом Бразилії дані пише Сіньхуа.

“У вівторок уряд оголосив про 504 нові смерті та 14 279 нових випадків інфікування COVID-19. Низькі показники були, вірогідно пов’язані із тим, що на понеділок у Бразилії припадало національне свято”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що загалом від початку пандемії 128 539 жителів Бразилії загинули від COVID-19, а всього у країні виявили 4 197 889 випадків інфікування.

“Відповідно до Національної конфедерації муніципалітетів, боротьбі Бразилії із CОVID-19 перешкоджає недостатня координація між муніципалітетами у послабленні заходів дистанціонування”, - стверджує Сіньхуа.

Сан Паулу, найбільш населений штат Бразилії, постраждав від нового коронавірусу найсильніше. На його території було виявлено 86 576 випадків інфікування та 31 821 смертей від COVID-19. Друге місце за кількістю інфікованих у країні займає штат Ріо-де-Жанейро, в якому зафіксували 233 873 випадки та 16 770 смертей.

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