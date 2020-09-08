У світі зафіксували майже 27,5 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 8 вересня у світі загалом зафіксували 27 мільйонів 489 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 896 867 летальних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.

Кількість ж людей, які вже одужали від цієї хвороби становить наразі 19 590 501.

У першу четвірку за кількістю заражень входять США (6 485 575), Індія (4 280 422), Бразилія (4 147 794) та РФ (1 030 690).

Як відомо, станом на понеділок кількість випадків COVID-19 в України з початку пандемії становить 138 068, із яких летальних – 2 877.

У багатьох країнах зараз констатують «другу хвилю» пандемії.

Фото: CTK Photo