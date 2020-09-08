У світі зафіксували майже 27,5 мільйона випадків COVID-19

У світі зафіксували майже 27,5 мільйона випадків COVID-19

Укрінформ
Станом на ранок 8 вересня у світі загалом зафіксували 27 мільйонів 489 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 896 867 летальних. 

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer.

Кількість ж людей, які вже одужали від цієї хвороби становить наразі 19 590 501.

У першу четвірку за кількістю заражень входять США (6 485 575), Індія (4 280 422), Бразилія (4 147 794) та РФ (1 030 690).

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Як відомо, станом на понеділок кількість випадків COVID-19 в України з початку пандемії становить 138 068, із яких летальних – 2 877.

У багатьох країнах зараз констатують «другу хвилю» пандемії.

Фото: CTK Photo

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