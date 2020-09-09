Головний інфекціоніст США вважає, що COVID-вакцина з’явиться в країні до кінця року

Головний інфекціоніст США, директор Націнституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі заявив, що США навряд чи матимуть вакцину проти COVID-19 до виборів у листопаді цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Доктор Ентоні Фаучі сумнівається, що США матимуть вакцину проти коронавірусу перед президентськими виборами в листопаді. На його думку, вона може бути готова до кінця року.

Коментарі провідного лікаря-інфекціоніста з'явилися після того, як президент США пообіцяв, що його адміністрація сприятиме виготовленню вакцини проти COVID-19 до дня виборів.

На запитання про терміни виготовлення вакцини проти COVID-19, Фаучі сказав, що не може виключити можливість її появи раніше, але наполягає на тому, що кінець року є більш вірогідним сценарієм.

"Сподіваємось, що ми зможемо розпочати щеплення у серйозному масштабі, починаючи з 2021 року", - додав Фаучі.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа вдалася до агресивної тактики цькування головного інфекціоніста адміністрації, доктора Ентоні Фаучі, який закликає не поспішати з відновленням економіки та відкриттям шкіл на тлі нового спалаху епідемії коронавірусу в США.