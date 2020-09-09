Турецько-грецькі перемовини у Брюсселі перенесли - ЗМІ

«Технічні переговори, заплановані після розмови президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, перенесено за запитом Військового комітету НАТО на 10 вересня», - пише турецьке видання.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс надав платформу для переговорів між Грецією і Туреччиною для зниження напруження у Східному Середземномор’ї.

Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Анкара поновила роботи в Східному Середземномор’ї попри угоду між Грецією та Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти та газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів у цей регіон спонукало Грецію до відправки в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня сталося незначне зіткнення між кораблями, яке Греція назвала аварією, а Анкара – провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.