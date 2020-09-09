Алексієвич звернулася до російської інтелігенції: Чому ви мовчите?

Нобелівський лауреат, член Президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич опублікувала звернення до російської інтелігенції, де вона запитала, чому чути лише рідкісні голоси на підтримку білоруського народу.

Звернення опубліковане на сайті Білоруського ПЕН-центру, передає Укрінформ.

"Ще я хочу звернутися до російської інтелігенції, назвемо це так за звичкою. Чому ви мовчите? Ми чуємо лише рідкісні голоси на підтримку. Чому ви мовчите, коли бачите, як розтоптують маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати. А своєму народу я хочу сказати, що я люблю його. Я пишаюся ним. Ось знову хтось невідомий дзвонить у двері...", - пише Алексієвич»

У зверненні вона нагадала, що всі її друзі-однодумці з президії Координаційної ради або у в'язниці, або викинуті за кордон. "Сьогодні взяли, останнім, Максима Знака", - зазначила вона.

"Спочатку у нас вкрали країну, викрадають кращих з нас. Але замість вирваних з наших рядів прийдуть сотні інших. Повстав не Координаційний комітет. Повстала країна", - наголошує письменниця.

Вона також повторює, що мета Координаційної ради "щоб у суспільстві почався діалог".

"Лукашенко каже, що не говоритиме з вулицею, а вулиця – це сотні тисяч людей, які щонеділі і щодня виходять на вулицю. Це не вулиця. Це народ. Люди виходять на вулицю зі своїми маленькими дітьми, тому що вони вірять, що вони переможуть», - пише Алексієвич.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на чаті пресслужби штабу Віктора Бабарика співробітник білоруського "Єврорадіо" повідомив, що "Світлана Алексієвич просить, щоб до неї приїхали журналісти, тому що їй телефонують з невідомих номерів і дзвонять у квартиру".

Алексієвич залишається єдиною учасницею Координаційної ради, хто ще не виїхав з Білорусі і перебуває на волі. 26 серпня її викликали до Слідчого комітету Білорусі на допит як свідка у справі про створення незаконної організації, тоді вона відмовилася давати свідчення.

Також в опозиції повідомляють, що в середу обшуки проходять у штабі Бабарика і вдома у членів президії ради Максима Знака і Марії Колесникової. Знака затримали в штабі люди в цивільному і балаклавах. Його адвокат Дмитро Лаєвський вже з'ясував, що його затримали у кримінальній справі про створення Координаційної ради, повідомили представники Ради.

Колесникова зникла у понеділок. У вівторок вранці стало відомо, що її затримали на кордоні. Колесникову хотіли насильно видворити в Україну, але вона порвала паспорт і її довелося затримати.

"Вранці також стало відомо, що у Марії Колесникової, члена президії КР, проходить обшук. Разом з тим, адвокати та рідні Марії досі не знають її точне місцезнаходження", - заявили в штабі Координаційної ради. Там зазначили, що "влада замість того, щоб почати діалог, продовжує діяти за допомогою сили, погроз, залякування і тиску".

Координаційну раду опозиції було створено у середині серпня для організації транзиту влади. Створити раду запропонував виборчий штаб Світлани Тихановської, кандидата в президенти від опозиції. Вона не визнала офіційні результати виборів, почала їх оскаржувати і вимушено залишила Білорусь. До Ради увійшли близько трьох десятків громадських діячів, політиків і юристів.

За фактом створення ради було порушено кримінальну справу про заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі. Конституційний суд визнав цю організацію незаконною, а президент Олександр Лукашенко назвав її "чорною сотнею".