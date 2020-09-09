У штабі Бабарика проходять обшуки - ЗМІ

У штабі експретендента на участь у виборах президента Білорусі Віктора Бабарика проходять обшуки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс-Запад з посиланням на співробітника секретаріату штабу.

«У штабі проводяться слідчі дії. Працює МВС і люди в цивільному», - сказав співрозмовник.

Крім того, він підтвердив, що опозиціонер Максим Знак, який був у штабі, раніше покинув його в супроводі людей у ​​цивільному і балаклавах.

Раніше в секретаріаті Координаційної ради повідомили, що член президії Ради Максим Знак може бути затриманий співробітниками силових структур.

При цьому в пресслужбі ГУВС Мінміськвиконкому сказали, що не мають інформації про затримання Знака.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За даними опозиції, з початку протестів у Білорусі було затримано більш як 10 тис. осіб.

фото: RFE/RFL