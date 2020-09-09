У Чехії пасажирський потяг в'їхав у локомотив, десятки постраждалих
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinky.
Аварія сталася вранці середи на залізничній станції Кдині на Домажлічку: пасажирський поїзд зіткнувся з технічним локомотивом.
Постраждалі доставлені до лікарень у Плзні та Празі, з них четверо у тяжкому стані.
За попередніми висновками, машиніст пасажирського потягу проїхав на червоне світло семафору.
Як повідомлялося, минулого літа чеська залізниця зазнала кількох аварій. У липні двоє людей загинули та 24 постраждали внаслідок лобового зіткнення пасажирських поїздів на одноколійній лінії у Карлово-Варському краї, і одна людина загинула внаслідок зіткнення потягу з автомобілем по дорозі з Праги на Колін. У серпні поблизу Брно з’їхав з рейок швидкісний поїзд, пожежники евакуювали кілька десятків пасажирів. Відбулося ще кілька аварій, у яких обійшлося без жертв.
Перше фото: Policie ČR