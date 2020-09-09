У Чехії пасажирський потяг в'їхав у локомотив, десятки постраждалих

Щонайменше 21 людина постраждала внаслідок зіткнення двох поїздів на півночі Чехії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Novinky.

Аварія сталася вранці середи на залізничній станції Кдині на Домажлічку: пасажирський поїзд зіткнувся з технічним локомотивом.

Фото: Patrik Biskup, Právo

Постраждалі доставлені до лікарень у Плзні та Празі, з них четверо у тяжкому стані.

Фото: HZS Plzeňského kraje

За попередніми висновками, машиніст пасажирського потягу проїхав на червоне світло семафору.

Як повідомлялося, минулого літа чеська залізниця зазнала кількох аварій. У липні двоє людей загинули та 24 постраждали внаслідок лобового зіткнення пасажирських поїздів на одноколійній лінії у Карлово-Варському краї, і одна людина загинула внаслідок зіткнення потягу з автомобілем по дорозі з Праги на Колін. У серпні поблизу Брно з’їхав з рейок швидкісний поїзд, пожежники евакуювали кілька десятків пасажирів. Відбулося ще кілька аварій, у яких обійшлося без жертв.

Перше фото: Policie ČR