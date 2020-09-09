У світі виявили понад 27,7 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 9 вересня у світі загалом зафіксовано 27, 738 мільйонів випадків коронавірусу, включаючи 901,8 тисячі летальних.

Як передає Укрінформ, про це свідчать Worldometer.

У першу четвірка за кількістю заражень входять США (6 514 231), Індія (4 370 128), Бразилія (4 165 124) та РФ (1 035 789).

Число ж людей, які вже одужали від цієї хвороби становить наразі 19,83 мільйона.

Як відомо, станом на середу число випадків COVID-19 в України з початку пандемії склало 140 479, із яких летальних – 2 934.

Варто зауважити, в багатьох країнах світу зараз констатують «другу хвилю» пандемії.