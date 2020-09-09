Армія Сомалі відбила напад бойовиків на місто Бальяд

Армія Сомалі відбила напад бойовиків на місто Бальяд

Укрінформ
Під час нападу бойовиків на місто Бальяд неподалік від столиці Сомалі, було вбито 14 терористів аль-Шабаб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на речника уряду Сомалі Ізмаеля Омара пише Сіньхуа

“Після нападу бойовиків аль-Шабаб, нині ситуація у місті Бальяд спокійна: 14 терористів було вбито, один військовий загинув, семеро цивільних отримали поранення”, - сказав Омар.  

За словами місцевих мешканців, бойовикам спершу вдалося проникнути до міста непоміченими, захопити відділки поліції та звільнити в’язнів із тюрем. 

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Нагадаємо: останнім часом бойовики у Сомалі активізувалися, попри кілька послідовних операцій урядових сил проти екстремістів на півдні та в центрі країни. 

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