Армія Сомалі відбила напад бойовиків на місто Бальяд

Під час нападу бойовиків на місто Бальяд неподалік від столиці Сомалі, було вбито 14 терористів аль-Шабаб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на речника уряду Сомалі Ізмаеля Омара пише Сіньхуа.

“Після нападу бойовиків аль-Шабаб, нині ситуація у місті Бальяд спокійна: 14 терористів було вбито, один військовий загинув, семеро цивільних отримали поранення”, - сказав Омар.

За словами місцевих мешканців, бойовикам спершу вдалося проникнути до міста непоміченими, захопити відділки поліції та звільнити в’язнів із тюрем.

Нагадаємо: останнім часом бойовики у Сомалі активізувалися, попри кілька послідовних операцій урядових сил проти екстремістів на півдні та в центрі країни.