У Сомалі бойовики захопили готель, більше десяти жертв

У столиці Сомалі Могадішо щонайменше десять людей загинули та понад 30 отримали поранення в результаті нападу терористів на готель Elite Hotel.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на агентство АFP.

Спочатку біля готелю, популярного серед столичної еліти, вибухнула начинена вибухівкою машина, після чого група озброєних осіб увірвалася всередину будівлі і захопила заручників.

За даними місцевих ЗМІ, загарбники забарикадувалися на п'ятому поверсі готелю разом з заручниками, зав'язалася перестрілка між ними і прибулим спецназом.

В результаті були вбиті всі загарбники. Жертвою нападу, серед інших постояльців, став високопоставлений співробітник міністерства інформації Сомалі.

"Кількість постраждалих може зрости, оскільки поранені продовжують надходити", - інформував лікар однієї лікарень Могадішо.

Влада африканської республіки звинувачують у тому, що сталося ісламістське терористичне угрупування Аш-Шабаб.

Як повідомляв Укрінформ, група неодноразово здійснювала напади в країні. Сомалійська армія за підтримки сил Африканського союзу ще у 2011 році звільнила від терористів столиці країни — міста Могадішо. Однак бойовики досі утримують під контролем великі сільські регіони в центрі та на півдні країни, організовуючи засідки й встановлюючи міни.