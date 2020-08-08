У столиці Сомалі стався вибух на військовій базі, є загиблі

Внаслідок сильного вибуху, що стався цієї суботи на військовій базі поблизу стадіону в столиці Сомалі Могадішо загинули 8 осіб, ще щонайменше 14 зазнали поранень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Відповідальність за цей теракт на себе одразу взяло ісламістське угруповання Аль-Шабаб.

Одразу після вибуху, що здійняв велетенські хмари диму, сомалійські військові відкрили вогонь. Проте це не був напад збройної групи на базу, а акція терориста-смертника на автомобілі з вибухівкою.

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Як повідомлялося, Сомалі занурене в постійне насильство з 1991 року, коли група вождів місцевих кланів скинули владу Сіада Барре та почала воювати між собою. Із 2008 року рух Аль-Шабаб постійно проводить терористичну діяльність, намагаючись скинути центральний уряд, визнаний міжнародною спільнотою, та встановити ісламістський режим, заснований на їх власному трактуванні шаріату.

Фото: tvc.ru