На Прикарпатті засудили жінку, яка поширювала фейки про коронавірус через Facebook

На Прикарпатті Яремчанський міський суд визнав винною жінку, яка поширювала неправдиву інформацію про захворювання на коронавірус через мережу Фейсбук.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у Постанові Яремчанського міського суду.

Жінку оштрафували на 170 гривень.

"20.07.2020 року в обідню пору громадянка ОСОБА_1 на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» поширила публікацію «На Україні американська вакцина від COVID-19 вбила 5 людей», що не відповідає дійсності, чим вчинила поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку. ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173-1 КУпАП і накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів громадян у сумі 170 (сто сімдесят) гривень", - йдеться у постанові суду.

Тут зазначають, що на судовому засіданні жінка повністю визнала свою провину і щиро розкаялась. Вона пояснила, що не надала належної оцінки змісту інформації, яку поширювала в соцмережі.