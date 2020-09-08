У Південній Африці закрили кілька магазинів косметики через "расистську" рекламу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
У рекламі компанії Clicks темне волосся було представлено як сухе, тьмяне і пошкоджене, у той час, як світле волосся було описано як слухняне і гладке.
Опозиційна партія «Борці за економічну свободу» назвала цю рекламу «расистською» і «нелюдською». Її лідер Юліус Малема закликав закрити всі магазини мережі.
Згідно із заявою партії, реклама наголошує на тому, що загальні для афроамериканців риси зовнішності (у цьому випадку волосся) ставляться нижче стандартів краси білих людей.
Компанія пригрозила судовим позовом проти політичної партії.
Нагадаємо: у 2018 році члени партії провели аналогічні акції протесту проти компанії H&M, яка опублікувала каталог, в якому чорний хлопчик був одягнений у толстовку з капюшоном і з гаслом "Найкрутіша мавпа у джунглях".
Фото: EFF