У Південній Африці закрили кілька магазинів косметики через "расистську" рекламу

У Південній Африці протестуючі змусили закрити декілька магазинів компанії, що спеціалізується на здоров'ї та красі, через расистську, на їхню думку, рекламу засобів догляду за волоссям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У рекламі компанії Clicks темне волосся було представлено як сухе, тьмяне і пошкоджене, у той час, як світле волосся було описано як слухняне і гладке.

Опозиційна партія «Борці за економічну свободу» назвала цю рекламу «расистською» і «нелюдською». Її лідер Юліус Малема закликав закрити всі магазини мережі.

Читайте також: Трамп хоче скасувати тренінги щодо протидії расизму в США

Згідно із заявою партії, реклама наголошує на тому, що загальні для афроамериканців риси зовнішності (у цьому випадку волосся) ставляться нижче стандартів краси білих людей.

Компанія пригрозила судовим позовом проти політичної партії.

Читайте також: HBO адаптує для телебачення виставу про расизм

Нагадаємо: у 2018 році члени партії провели аналогічні акції протесту проти компанії H&M, яка опублікувала каталог, в якому чорний хлопчик був одягнений у толстовку з капюшоном і з гаслом "Найкрутіша мавпа у джунглях".

Фото: EFF