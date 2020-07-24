HBO адаптує для телебачення виставу про расизм

Телеканал HBO адаптує для показу на телебаченні спектакль за книгою Та-Нехісі Коутса «Між мною і світом» про расизм і насильство з боку поліції.

Про це повідомляє АР.

«Спектакль за книгою Та-Нехісі Коутса «Між мною і світом» про расизм і насильство з боку поліції буде адаптований HBO для телебачення цієї осені», - йдеться у повідомленні.

Режисером виступить виконавчий продюсер Apollo Theatre Каміла Форбс, яка працювала над постановкою книги.

Книга Коутса, опублікована у 2015 році, представлена ​​як відкритий лист його сину-підлітку і розповідає про те, чого чекати чорношкірій людині, яка живе у Сполучених Штатах.

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«Між мною і світом» став бестселером, який виграв Національну книжкову премію і отримав нову увагу цього літа, коли протести Black Lives Matter зумовили зростання продажу книг про расизм.