Трамп хоче скасувати тренінги щодо протидії расизму в США

Президент США Дональд Трамп наказав урядовим установам припинити фінансувати антирасистські тренінги для федеральних службовців на тій підставі, що вони поширюють "розколюючу антиамериканську пропаганду".

Як передає Укрінформ, про це пише Daily Mail.

За допомогою таких дій Трамп прагне апелювати до своєї електоральної бази, що складається переважно з білих американців, зазначає видання.

Бюджетний департамент Білого дому посилається на повідомлення про те, що "співробітники виконавчої влади мусили відвідувати тренінги, де їм казали, що "практично всі білі люди сприяють расизму" або де вони повинні сказати, що вони "виграють від расизму".

У департаменті додали: "Згідно з повідомленнями преси, у деяких випадках, на цих тренінгах також стверджували, що існує расизм, закладений у переконанні, що Америка - це країна можливостей.

"Президент доручив мені забезпечити, щоб федеральні відомства припинили та відмовилися від використання доларів платників податків для фінансування цих роз'єднуючих, антиамериканських пропагандистських тренінгів", - зазначив директор департаменту Рассел Воут.

Фото: The White House