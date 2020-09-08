Бундесвер відмовився передати Росії результати аналізів Навального

Інститут фармакології та токсикології Бундесверу в Мюнхені відмовився надати Росії подробиці результатів аналізів Олексія Навального, в чиїх пробах біоматеріалу були виявлені сліди отруйної речовини з групи "Новічок".

Про це повідомив офіційний представник медико-санітарної служби Бундесверу в коментарі кореспонденту "Нової газети", передає Укрінформ.

"Додаткова інформація про результати досліджень може дати змогу зробити висновки про конкретні навички та знання Бундесверу щодо відповідних речовин. У такій чутливій сфері це неприпустимо з міркувань безпеки та інтересів ФРН", — прокоментували у службі питання про намір Бундесвера надати дані аналізів Навального на прохання російської влади.

Як повідомлялося, 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку, яким він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політика було термінового госпіталізовано в місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".