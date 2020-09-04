З фінської лабораторії зникли аналізи отруєного болгарського бізнесмена Гебрєва - Bellingcat

Зразки аналізів отруєного нервово-паралітичною речовиною болгарського бізнесмена Омеляна Гебрєва зникли з фінської лабораторії VERIFIN.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Insider спільно з Bellingcat.

Перші дослідження показали, що Гебрєва намагалися отруїти бойовою отруйною фосфорорганічною речовиною. Після отруєння в березні 2018 року в британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки стало ясно, що цією речовиною може бути розроблений в СРСР "Новічок".

Для того, щоб довести отруєння Гебрєва саме "Новічком", потрібно провести нові тести з його зразками, проте фінська лабораторія VERIFIN не змогла ні повернути їх слідству, ні сказати, куди вони зникли.

За даними розслідування, навесні 2020 року болгарська влада і сам Гебрєв звернулися до фінських колег із проханням надати зразки для аналізу, однак там заявили, що зразків у них немає, хоча раніше у VERIFIN заявляли, що вони мають зберігатися п'ять років, тобто до 18 червня 2020 року.

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Як повідомлялося, 24 квітня 2015 року Гебрєв був госпіталізований після того, як утратив свідомість на прийомі, який він влаштовував у Софії. Приблизно в той же час зле стало його синові й одному з топ-менеджерів його компанії. Усіх трьох госпіталізували із симптомами важкого отруєння. Лабораторія Гельсінкського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що належать до родини "Новічка".

За даними The Insider, Der Spiegel і Bellingcat, фахівці припускають, що російський опозиційний політик Олексій Навальний, який перебуває зараз у комі в Німеччині після отруєння, постраждав від впливу речовини з того ж сімейства органофосфатів, що й Гебрєв.