На недільних акціях протесту в Білорусі затримали сотні осіб - ЗМІ

П'яту неділю поспіль мешканці Білорусі вийшли на вулиці з протестом проти фальсифікації підсумків президентських виборів. За даними МВС країни затримані сотні людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.BY.

6 вересня мітинги пройшли в Мінську, Гродно, Вітебську, Бресті, Могильові, Барановичах, Бобруйську, Новополоцьку, Кобрині, Жодіно, Орші та низці інших міст.

Як зазначається, найчисленнішою виявилася акція в Мінську. Притому що погода не сприяла масовим гулянням, у марші центром міста взяли участь не менше ста тисяч осіб.

«За інформацією МВС, на недільних акціях протесту по всій країні були затримані сотні людей, точну кількість назвуть у понеділок. За даними правозахисників на 20.00 6 вересня, тільки в Мінську було затримано не менше 174 осіб», - йдеться в повідомленні.

Видання також наводить вислів глави МВС Юрія Караєва, який пролунав в інтерв'ю одному з телеканалів: «Говорять про жорстокість білоруської міліції. А я хочу сказати так: більш гуманної, витриманої та холоднокровної міліції немає ніде у світі, я в цьому впевнений».

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Невдовзі Тихановська мусила переїхати до Литви.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Фото: TUT.BY