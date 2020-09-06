У Мінську міліція перекриє проспекти на час Маршу Єдності

Російське МВС попередило про заходи щодо запобігання «протиправним діям мітингувальників» у Мінську, зокрема блокуються міські проспекти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

«Міліціонери перебувають у стані підвищеної готовності. Кількість мітингів і військових було збільшено для безпеки громадян. Крім того, задіяно спецтехніку поліції та внутрішніх військ МВС. У денний час проспекти міста буде перекрито», - повідомили в МВС.

Наголошується, що міліція вживатиме «всіх необхідних заходів, щоб зупинити мітинги та запобігти порушенням громадського порядку».

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Черговий марш прихильників змін, «Марш Єдності», запланований на 6 вересня в Мінську, з 14:00. Свідки повідомляють, що силовики вже оточили Жовтневу площу, майдан Незалежності, стелу «Мінськ - місто-герой».

Організатори Маршу радять враховувати це при складанні протестувальниками маршруту руху, також всім рекомендується для безпеки триматися великими групами.

5 вересня під час акцій протесту в Білорусі затримали 91 особу за «порушення законодавства про масові заходи».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікації.