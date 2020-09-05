У Мінську під час Жіночої ходи затримали журналістів телеканалу Белсат

Як зазначається, було затримано журналістів Белсат Максима Калітовського та Олену Дубовик, які працювали під час Жіночої ходи у Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.

Фото: TUT.by