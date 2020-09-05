У Києві під будівлею Посольства Республіки Білорусь проходить акція солідарності з білоруською нацією, присвячена Дню військової слави Білорусі, який відзначається 8 вересня.

Як передає кореспондент Укрінформ, участь в акції беруть декілька десятків осіб.

У Києві відбувається акція солідарності з Білоруссю / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Учасники акції прагнуть висловити солідарність з народом Білорусі, який вимагає нових президентських виборів та відставки президента Олександра Лукашенко. Вони також вимагають звільнити всіх політв'язнів та осіб, затриманих під час мітингів в Білорусі.

За словами організаторів, під час заходу планується підсвітити будівлю посольства в кольори білоруського прапора.

Біля будівлі посольства чергують представники Національної поліції України.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Тихановська змушена була виїхати до Литви.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.