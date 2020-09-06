У США росіянина обвинуватили у спробі кібератаки на завод Tesla

Громадянину Росії Єгору Крючкову в США висунули обвинувачення у змові з метою вчинити кібератаку на компанію Tesla

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністерство юстиції США.

«Єгору Крючкову висунули звинувачення через участь у змові з метою кібератаки після того, як він намагався підкупити співробітника фабрики Tesla в Неваді, аби той запустив шкідливе програмне забезпечення в її комп’ютерну мережу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у матеріалах мін’юсту не уточнюється, на яку саме компанію готувалася атака. Однак засновник Tesla Ілон Маск раніше заявляв, що мішенню була саме фабрика в Неваді, де виробляють акумулятори. Крючкову загрожує до 5 років в’язниці.

Як повідомлялося, 27-річний Єгор Крючков, котрий прибув до США за туристичною візою, декілька разів зустрічався з працівником однієї компанії зі штату Невада й пропонував йому 1 мільйон доларів за те, щоб той встановив на корпоративному комп’ютері шкідливе програмне забезпечення.

Федеральне бюро розслідувань затримало Крючкова у Лос-Анджелесі за підозрою у спробі підкупу працівника американської компанії з метою скоєння кібератаки. Суддя визначив, що росіянин перебуватиме під вартою на час розгляду справи у суді.