Судан запровадив надзвичайний стан через повені

Через маштабні повені влада Судану запровадила на три місяці надзвичайний стан на всій території країни, оголосивши її зоною стихійного лиха.

Як передає Укрінформ, про це інформує UPI.

Таке рішення Рада безпеки та оборони країни ухвалила з метою ліквідації наслідків повеней на річці Ніл.

Жертвами водної стихії стали 99 мешканців Судану, ще 46 дістали поранення.

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Як зазначається, загалом унаслідок природного лиха, спричиненого рясними дощами, у 16 з 18 штатів цієї африканської країни постраждали понад 500 тисяч людей. Окрім того, пошкоджені близько 100 тисяч будинків.