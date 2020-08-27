Жертвами злив у Судані вже стали майже 90 осіб

Унаслідок проливних дощів, що заливають останніми днями Судан, загинули вже 86 осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на Національну раду Судану із питань цивільної оборони пише Сіньхуа.

“Загалом 86 людей загинуло й тисячі будинків зруйнувалися у тропічних зливах, що останніми днями вкривають Судан”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що влада Судану закликала жителів залишатися обачними, попередивши про небезпеку виходу ріки Ніл із берегів.

“Вода у Нілі у більшості верхніх витоків досягла безпрецедентних рівнів”, - розповів міністр з питань іригації та водних ресурсів Судану Ясір Аббас.

Нагадаємо: сезон дощів у Судані зазвичай триває з червня по жовтень.

Фото: BBC