Шторм “Еллен” знеструмив близько 200 тисяч будинків у Ірландії

На півдні Ірландії вночі було знеструмлено 194 тисячі будинків унаслідок потужного шторму “Еллен”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

За даними місцевого постачальника електроенергії ESB, станом на ранок четверга ще близько 130 тисяч будинків залишалися без енергопостачання.

Місцева влада також повідомила про 40 інцидентів, пов’язаних зі шкодою внаслідок стихійного лиха.

Наразі немає інформації про постраждалих.

Повідомляється про заблоковані дороги й зміни у графіку роботи залізниці.

Шторм «Еллен», під час якого спостерігатимуться сильні пориви вітру й потужні зливи, триватиме в країні до п’ятниці.