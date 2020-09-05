Кількість випадків коронавірусу в Індії перевищила чотири мільйони

У суботу кількість підтверджених випадків коронавірусу в Індії перевищила 4 мільйони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Time.

Більшість випадків захворювання в Індії припадає на західну частину штату Махараштра та чотири південні штати Тамілнад, Андхра-Прадеш, Телангана та Карнатака. Але нові сплески виникають і в інших місцях.

86 432 нових випадки захворювання додалися протягом останніх 24 години, збільшивши загальну кількість випадків коронавірусу в Індії до 4 023 179.

Міністерство охорони здоров'я Індії в суботу також повідомило про 1 089 смертей протягом доби, загалом померла 69 561 людина.

Затримка реакції країни на вірус змусила уряд запровадити жорсткий карантин в кінці березня. Понад два місяці економіка залишалася закритою, виграючи час для медичної галузі, щоб підготуватися до найгіршого. Але пізніше влада була вимушена відновити роботу бізнесу та повсякденну діяльність.