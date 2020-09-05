У мережі з’явилося відео затримання студентів у Мінську

У столиці Білорусі Мінську студенти вийшли на акцію солідарності, щоб підтримати затриманих 4 вересня студентів Мінського державного лінгвістичного університету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

В Інтернеті з’явилося відео з вулиці Карла Маркса у Мінську, де проходила колона студентів, які брали участь в акції солідарності з затриманими. На відео білоруські силовики та поліцейські у цивільному одязі хапають студентів - дівчат та хлопців - і силоміць затягують їх до мікроавтобусів.

Як повідомлялося, білоруські силовики здійснили у п'ятницю грубе затримання студентів Мінського державного лінгвістичного університету, відомо щонайменше про п'ятьох затриманих.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.

Фото: АА