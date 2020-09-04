Польща не має територіальних претензій до Білорусі – міноборони РП

Польща не має жодних територіальних претензій до будь-яких країн, у тому числі до Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, про це в коментарі РАР повідомило міністерство національної оборони (МНО) Польщі.

“Ми не бачимо жодного обґрунтування заявленим Мінськом діям у військовій сфері. Фальшиві тези про загрозу з боку Заходу ми оцінюємо як такі, що спрямовані на досягнення пропагандистського ефекту всередині Білорусі. Польща не декларувала жодних територіальних претензій щодо інших країн, зокрема Білорусі”,- йдеться в заяві МНО.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко у четвер, 3 вересня, під час зустрічі з главою уряду РФ Михайлом Мішустіним заявив, що Білорусь розмістила половину своєї армії на кордоні з Польщею та Литвою й оточила військами Гродно. Раніше Лукашенко заявляв, що у разі розпаду Білорусі Польща хоче захопити Гродненську область.

Офіційна Варшава називає ці звинувачення нісенітницею.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих.

Євросоюз не визнав результати цих виборів і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.