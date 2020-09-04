У Білорусі провладний канал виклав "перехоплену розмову Берліна та Варшави" про Навального

Телеграм-канал «Пул Первого», пов'язаний із пресслужбою президента Білорусі Лукашенка, опублікував запис нібито "перехопленої розмови Берліна та Варшави", що стосується отруєння російського опозиціонера Навального.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм-канал «Пул Первого».

Аудіозапис опублікований з дубляжем російською мовою. У ньому співрозмовники, які називають один одного Нік та Майк, обмінюються думками, що насправді не важливо, чи був отруєний Навальний, - але цей кейс можна використовувати для ослаблення російського впливу на Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих.

Євросоюз не визнав результати цих виборів та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства й фальсифікацій.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів із Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений до Берліна. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.