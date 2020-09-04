У Вісконсині арештували 250 протестувальників

Понад 250 осіб були арештовані під час протестів після того, як поліція відкрила вогонь по Джейкобу Блейку в Кеноші, штат Вісконсин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Поліція Кеноші в четвер оновила дані про арешти на тлі протестів, зробивши заяву, що з 252 заарештованих 132 особи не мешкали в окрузі Кеноша.

Напередодні чотири заарештованих подали федеральний позов про громадянські права, стверджуючи, що поліція не заарештовувала про-поліцейських демонстрантів, таких як Ріттенхаус, які порушували комендантську годину і переслідували інших. Прокурор міста назвав позов необґрунтованим і заявив, що його слід відхилити.

23 серпня афроамериканець Джейкоб Блейк був поранений сімома пострілами в спину поліцейськими при затриманні, в результаті чого його паралізувало. Цей інцидент викликав хвилю нових протестів у США - лише через три місяці після смерті Джорджа Флойда від рук поліції Міннеаполіса, що дало поштовх руху Black Lives Matter по всій країні.

Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES