Пандемія "виштовхне" за межу бідності 47 мільйонів жінок у світі – ООН

Пандемія COVID-19 та її наслідки виштовхнуть за межу бідності 47 млн жінок по всьому світу, відкотивши десятки років прогресу у подоланні бідності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дослідження Програми розвитку ООН пише Сіньхуа.

Зазначається, що пандемія призведе до підвищення рівня бідності серед жінок на 9,1%, при тому, що раніше очікувалося зниження цього рівня на 2,7% між 2019 та 2021 роками. “Звіт також вказує, що пандемія вплине на загальний рівень бідності, однак жінки постраждають непропорційно, особливо ті з них, які перебувають у репродуктивному віці”, - йдеться у дослідженні.

За даними дослідження, загалом до 2021 року 96 млн людей потраплять за межу бідності (тобто житимуть на менш ніж 1,9 дол. США на добу). “Це збільшить загальну кількість жінок, які живуть в бідності, до 435 млн. Прогнози вказують, що повернути цей показник до препандемічного рівня не вдасться до 2030-го”, - стверджує Сіньхуа.