У Болгарії під час сутичок з поліцією затримали понад сотню людей

У столиці Болгарії Софії внаслідок сутичок між протестувальниками та поліцейськими, що сталися напередодні поблизу парламенту, затримано 126 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Balkan Insight.

За даними поліції, під час сутичок постраждало 80 правоохоронців.

Водночас медики повідомляють, що оглянули 60 протестувальників і 30 поліцейських.

Зазначається, що вночі силовики зруйнували барикади й намети, які протестувальники встановили у центрі болгарської столиці.

Як повідомлялося, протести у Болгарії розпочалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці.

Демонстранти вимагають відставки уряду та генерального прокурора, а також проведення позачергових виборів.

Фото: EPA-EFE / Borislav Troshev