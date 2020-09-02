Поблизу болгарського парламенту сталися сутички, десятки затриманих

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.

Самі ж сутички сталися, коли протестувальники намагалися прорвати поліцейський кордон, який охороняв будівлю законодавчого органу країни.

ЗМІ повідомляють про «десятки затриманих».

Зазначається, що у результаті сутичок поліція застосувала сльозогінний газ, через що кілька людей, серед яких самі поліцейські й журналісти, постраждали. Декілька карет швидкої допомоги відвезли постраждалих до місцевих госпіталів.

Тим часом, у середині парламенту президент Болгарії Румен Радев, який неодноразово підтримував протестувальників, закликав уряд піти у відставку. У відповідь депутати коаліції, які підтримують прем'єра, залишили залу пленарного засідання.

Як повідомлялося, в Болгарії з початку липня тривають загальнонаціональні антиурядові та антикорупційні протести. Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці.

Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Бойко Борисова, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією. Президент також закликав генпрокурора Івана Гешева залишити посаду.

Фото: The Sofia Globe