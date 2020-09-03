У світі зареєстрували понад 26 мільйонів випадків коронавірусу

Станом на ранок 3 вересня у світі зафіксовано понад 26 мільйонів випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 26 177 603 випадків COVID-19 867 347 - летальні, 18 442 307 осіб одужали. 1% або 60 617 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померло 6 316 людей.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (6 290 737), Бразилія (4 001 422), Індія (3 848 968) та Росія (1 005 000).

За ніч було зареєстровано 7 228 нових випадків, з них понад 4,9 тисячі хворих у Мексиці. Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померло 733 особи, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 575.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 495 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 125 798.