Facebook і Twitter видалили ще частину акаунтів російської "фабрики тролів"

Facebook і Twitter видалили декілька акаунтів, які Агентство інтернет-досліджень використовувало задля передвиборної пропаганди в Сполучених Штатах Америки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У Facebook заявили про ліквідацію невеликої мережі акаунтів і сторінок, які були частиною операції зі впливу Росії на вибори в США.

Twitter також заблокував п'ять облікових записів у тій самій мережі.

Операція була зосереджена навколо сайту PeaceData, який стверджував, що є некомерційним новинним сайтом з англійською та арабською мовами.

Як відомо, американські прокурори висунули звинувачення Агентству інтернет-досліджень, яке має тісні зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним, через втручання у вибори в 2016 році.