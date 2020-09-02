Ізраїль пом’якшив блокаду сектора Гази

Ізраїль ухвалив рішення дещо послабити блокаду Сектору Гази, дотримуючись умов угоди про припинення вогню із ХАМАСом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу із посиланням на Сіньхуа.

“У безпекових службах Палестини розповіли, що Ізраїль відкрив комерційний пункт перетину кордону Керем Шалом та дозволив доставлення до анклаву пального та інших важливих товарів”, - пише Сіньхуа.

Зазначається, що Ізраїль пропустив у Палестину вантажівки із товарами та бензовози, скасувавши заборону, яка діяла 20 днів.

“Після загострення протистояння між Хамасом та Ізраїлем, Єрусалим посилив свої заходи стосовно Сектору Газа, аби примусити ХАМАС припинити запускати запальні повітряні кулі та саморобні снаряди на південь Ізраїлю”, - йдеться у матеріалі.

Додамо, що Ізраїль також заборонив риболовлю поблизу Сектору Гази, а також доставлення будівельних матеріалів та інших видів продукції, за винятком харчів та ліків.

“Джерела розповіли Сіньхуа, що після дозволу на доставлення до Гази пального, єдина електростанція розпочне роботу після того, як виробництво електроенергії для понад 2 млн жителів анклаву було припинено 16 серпня”, - підсумовує Сіньхуа.

Нагадаємо: укласти угоду про припинення вогню між Ізраїлем та сектором Гази допоміг Катар.

Фото: АА