Євросоюз визнав парламентські вибори в Чорногорії

Європейський Союз визнав парламентські вибори в Чорногорії такими, що відповідають міжнародним стандартам, водночас закликавши владу країни усунути виявлені електоральні недоліки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спільну заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля та Єврокомісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї за підсумками виборів.

"В Чорногорії 30 серпня відбулися парламентські вибори та місцеві вибори в п’яти муніципалітетах за виборчим законодавством, яке фактично не змінювалося з моменту попередніх виборів, у контексті викликів, пов’язаних із пандемією COVID-19. Вибори були мирними і конкурентними, з високою явкою, за присутності місцевих та міжнародних спостерігачів, які були акредитовані Державною виборчою комісією", - зазначили представники ЄС.

Водночас Боррель та Варгеї відзначили попередні висновки ОБСЄ/БДІПЛ щодо високого рівня поляризації у суспільстві під час виборчої кампанії, особливо навколо питань церкви та національної ідентифікації, а також висловили занепокоєння певними перевагами під час компанії для правлячої коаліції та незбалансованим висвітленням виборів в пресі. Представники ЄС закликали політиків та владні структури Чорногорії до прозорого, рішучого та інклюзивного діалогу задля усунення цих виборчих недоліків та уточнення виборчого законодавства перед наступними виборами.

"Ми сподіваємося на формування нового парламенту та нового уряду, які продовжать шлях Чорногорії до ЄС. Чорногорія вже далеко просунулася у процесі входження до ЄС, і наступні місяці мають бути використані для поглиблення та прискорення політичних і економічних реформ, особливо у сфері верховенства права", - йдеться у спільній заяві.

Читайте також: На виборах у Чорногорії перемогла просербська опозиція

Як повідомляв Укрінформ, на виборах у Чорногорії, за попередніми результатами, правляча Демократична партія соціалістів втратила парламентську більшість, набравши 35,12% голосів, що забезпечить їй лише 30 мандатів у новому парламенті, який складається з 81 депутата. Більшість у новому складі парламенту можуть сформувати опозиційні коаліції: "За майбутнє Чорногорії", яка набрала 32,5% голосів (27 мандатів), та "Мир – наша нація", за яку висловилися 12,5% виборців. Явка на цих виборах стала найвищою за весь період існування незалежної Чорногорії (із 2006 року) – 76,68%.

Фото: @ picture-alliance / AA / M.Vujovic