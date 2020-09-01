До складу Координаційної ради опозиції Білорусі ввійшли понад 4000 осіб

До розширеного складу Координаційної ради опозиції Білорусі (КР) вже включено близько 4 тисяч осіб.

Про це заявив член президії КР юрист Максим Знак, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс-Захід.

«На даний момент уже більш як 4,1 тис. членів у розширеному складі та близько 10 тис. необроблених заявок", - сказав Знак.

Прихильники кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської створили Координаційну раду з метою транзиту президентської влади в країні шляхом проведення нових виборів.

До президії ради ввійшли нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, міжнародний медіатор Лілія Власова, представник страйкому МТЗ Сергій Дилевський, юрист Максим Знак, довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова, координатор штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова, ексдиректор Купалівського театру й ексдипломат Павло Латушко.

Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк після створення КР заявив, що його діяльність є антиконституційною і спрямована на захоплення влади. У зв'язку зі створенням ради порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу "Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь", яка як покарання передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: АА