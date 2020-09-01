В Індії помер експрезидент, у якого діагностували COVID-19

Колишній президент Індії Пранаб Мукерджі помер через 21 день після підтвердження у нього коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

COVID-19 у 84-річного Мукерджі діагностували 10 серпня, коли його госпіталізували з приводу видалення тромбу в одній із судин мозку.

Його син Абхіджит підтвердив цю сумну новину у Твіттері: «З болем у серці повідомляю, що мій батько Шрі Пранаб Мукерджі щойно помер, попри всі зусилля лікарів і молитви людей зі всієї Індії. Я дякую всім вам!»

Як повідомляв Укрінформ, Індія в останні дні перебуває на першому місці у світі з добового приросту нових випадків коронавірусу. За останніми даними порталу Worldometer, у країні підтверджено 3 млн 687 тис. випадків COVID-19, в тому числі 65,4 тис. уетальних, одужали 2,8 млн осіб.

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