Понад 20 учасників нелегальної вечірки у Норвегії потрапили до лікарні з отруєння газом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DPA.
На перших напівпритомних учасників вечірки, які самі вийшли з бункера, випадково натрапив поліцейський патруль близько 4-ї години ранку в неділю. З'ясувавши, що постраждалих може бути більше, правоохоронці викликали підкріплення екстрених служб.
У лікарні розповіли, що всі госпіталізовані – віком 20-30 років. Декількох уже відправили додому, надавши першу допомоги, решта залишається під медичним наглядом. П’ятеро з них у тяжкому стані, але загрози для життя немає.
У лікарню потрапили також двоє поліцейських, які допомагали евакуювати потерпілих.
Рятувальники вважають, що до отруєння могли призвести генератори, які використовували для живлення аудіосистем. Крім того, у бункері погана вентиляція.
За даними поліції, на вечірці було близько 80 людей, які потрапили у бункер нелегально - він був зачинений та опечатаний.
Зараз установлюють особи організаторів вечірки.