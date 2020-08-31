Понад 20 учасників нелегальної вечірки у Норвегії потрапили до лікарні з отруєння газом

У столиці Норвегії, Осло, 23 особи потрапили до лікарні з підозрою на отруєння чадним газом після вечірки, що нелегально проводилася у підземному бункері.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DPA.

На перших напівпритомних учасників вечірки, які самі вийшли з бункера, випадково натрапив поліцейський патруль близько 4-ї години ранку в неділю. З'ясувавши, що постраждалих може бути більше, правоохоронці викликали підкріплення екстрених служб.

У лікарні розповіли, що всі госпіталізовані – віком 20-30 років. Декількох уже відправили додому, надавши першу допомоги, решта залишається під медичним наглядом. П’ятеро з них у тяжкому стані, але загрози для життя немає.

У лікарню потрапили також двоє поліцейських, які допомагали евакуювати потерпілих.

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Рятувальники вважають, що до отруєння могли призвести генератори, які використовували для живлення аудіосистем. Крім того, у бункері погана вентиляція.

За даними поліції, на вечірці було близько 80 людей, які потрапили у бункер нелегально - він був зачинений та опечатаний.

Зараз установлюють особи організаторів вечірки.