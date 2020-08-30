МВС Білорусі заявило про 125 затриманих у Мінську
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радыё Свабода, яке веде онлайн-репортаж.
«У Мінську до 16:00 у неділю, 30 серпня, затримано вже 125 осіб за участь в акції протесту», - йдеться у повідомленні.
На сайті Правозахисного центру «Весна» опубліковані імена деяких затриманих, зокрема кореспондента російського інформагентства ТАСС Івана Колиганова. Повідомляється також, що серед затриманих у Мінську щонайменше четверо неповнолітніх.
"Марш миру і незалежності» проходить сьогодні в багатьох містах Білорусі, і там теж були затримання. За інформацією правозахисників, в Гродно було затримано загримованого під Лукашенка чоловік з плакатом «Президент несправжній». А в Могильові силовики затримали не менше двох осіб.
Відомо про одного затриманого в Пінську (Брестська область). У цьому місті також зник кореспондент "Медіа Полісся" Євген Миколайович - свідки розповіли, що двоє міліціонерів відвели його до своєї машини.
В Орші Вітебської області затримано щонайменше дві людини, в Речиці Гомельської області відомо про затримання 4 осіб.
Робляться також спроби підрахувати загальну кількість учасників акції в Мінську, але зробити це важко, оскільки багато вулиць в центрі міста за блоковані силовиками. Деякі експерти висловлюють припущення, що учасників може бути не менше, ніж у минулі дві неділі, коли було оголошено про 150-200 тисяч протестувальників.
Тим часом у столиці Білорусі почалися проблеми з мобільним інтернетом.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів минулих 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керував країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: TUT.BY