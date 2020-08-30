МВС Білорусі заявило про 125 затриманих у Мінську

За інформацією МВС Білорусі, у Мінську за дві години акції «Марш миру і незалежності», що почалася о 14:00, затримали 125 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радыё Свабода, яке веде онлайн-репортаж.

«У Мінську до 16:00 у неділю, 30 серпня, затримано вже 125 осіб за участь в акції протесту», - йдеться у повідомленні.

На сайті Правозахисного центру «Весна» опубліковані імена деяких затриманих, зокрема кореспондента російського інформагентства ТАСС Івана Колиганова. Повідомляється також, що серед затриманих у Мінську щонайменше четверо неповнолітніх.

"Марш миру і незалежності» проходить сьогодні в багатьох містах Білорусі, і там теж були затримання. За інформацією правозахисників, в Гродно було затримано загримованого під Лукашенка чоловік з плакатом «Президент несправжній». А в Могильові силовики затримали не менше двох осіб.

Відомо про одного затриманого в Пінську (Брестська область). У цьому місті також зник кореспондент "Медіа Полісся" Євген Миколайович - свідки розповіли, що двоє міліціонерів відвели його до своєї машини.

В Орші Вітебської області затримано щонайменше дві людини, в Речиці Гомельської області відомо про затримання 4 осіб.

Робляться також спроби підрахувати загальну кількість учасників акції в Мінську, але зробити це важко, оскільки багато вулиць в центрі міста за блоковані силовиками. Деякі експерти висловлюють припущення, що учасників може бути не менше, ніж у минулі дві неділі, коли було оголошено про 150-200 тисяч протестувальників.

Тим часом у столиці Білорусі почалися проблеми з мобільним інтернетом.