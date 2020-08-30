У день народження Лукашенка в Мінську відбудеться протестний марш

У столиці Білорусі 30 серпня відбудеться протестний Марш миру і незалежності, приурочений до дня народження Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал NEXTA.

«Мінськ, 14.00. Збираємося на Площі Незалежності (і на проспекті). Як завжди кличемо всіх сусідів, рідних, друзів і близьких. ВИХОДИТЬ КОЖЕН!

Пропонуємо взяти з собою квіти, а також захопити креативні рукотворні подарунки для Лукашенка. Нехай узурпатор подивиться, що подарують йому білоруси на День народження (фото найцікавіших будуть опубліковані)», - йдеться у заклику.

Крім цього, плануються акції і в центрі інших міст країни. Організатори хочуть привести людей до різних резиденцій Лукашенка і там «залишити подарунки від народу».

«Той, хто ганьбить нашу країну на всю планету, не має тепер відношення до білоруського народу», - підкреслює канал.

Нагадаємо, після виборів президента, які відбулися у Білорусі 9 серпня, ЦВК країни заявив, що Олександр Лукашенко нібито набрав 80,08% голосів, тоді як його головний конкурент Світлана Тихановська всього 10,09%. Більшість населення вважає такі результати сфальсифікованими, в зв'язку з чим по всій країні почалися масові акції протесту, що супроводжуються зіткненнями з силовиками. Під час розгону антиурядових мітингів загинули щонайменше троє протестуючих, тисячі були затримані. Силовики застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ, гумові кулі і світлошумові гранати. Звільнені з СІЗО білоруси розповідають про жорстокі побиття і знущання силовиків. ЄС не визнає оголошені результати виборів у Білорусі і введе санкції відносно білоруських чиновників, причетних до фальсифікації виборів і репресій проти мирних демонстрантів.

Фото: Олексій Арунян, Ґрати